Qmusic en Joe nemen hun intrek in de nieuwe radiostudio's

Radiozenders Qmusic en Joe hebben vandaag hun intrek genomen in nieuwe hoogtechnologische studio's. Medialaan-De Persgroep Publishing investeerde meer dan 3 miljoen euro in het zogenaamde "Sound Park", dat is ingericht op de benedenverdieping van het Medialaan-gebouw in Vilvoorde. Op de feestelijke opening waren naast de Qmusic- en Joe-dj's ook onder andere Medialaan-DPP-CEO Kris Vervaet, De Persgroep-CEO Christian Van Thillo en de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, aanwezig.

Het "Sound Park" bestrijkt 1.200 vierkante meter en bevat zes radiostudio's en twee videoproductieruimtes. In totaal gaan er elke dag een honderdtal mensen aan de slag. "Het gaat om twee radiostudio's meer dan voorheen", zegt directeur radio An Caers. "Er zijn twee studio's voor Qmusic en Joe, de overige vier staan open voor andere media binnen het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld adverteerders zijn welkom om er gebruik van te maken."

Vlak aan de inkomhal

In tegenstelling tot de vorige radiostudio's, die ruim 10 jaar in gebruik waren en op de tweede verdieping lagen, heeft het nieuwe "Sound Park" een prominente plaats in het gebouw van Medialaan. Wie de inkomhal betreedt, kijkt recht de Qmusic-studio binnen en ook de Joe-studio heeft met een groot raam zicht op de middengang. Toch is niet het nieuwe jasje de belangrijkste vernieuwing, zegt Caers. "Het is vooral door gebruik te maken van nieuwe technologieën dat we innoveren", zegt ze.

Belang van audio

Medialaan-De Persgroep Publishing investeerde meer dan 3 miljoen euro in de nieuwe radiostudio's, zegt CEO Kris Vervaet. "Deze investering toont aan hoe belangrijk audio is en blijft binnen ons bedrijf", klinkt het. "De nieuwe locatie van de studio's bewijst ook dat het bedrijf leeft. Wie binnenkomt, kan meteen zien hoe hier radio gemaakt wordt."

Vilvoords burgemeester Hans Bonte toonde zich maandag tevreden met het nieuwe "Sound Park". "Onze Medialaan wordt opnieuw versterkt als mediahub", zei hij