Q-dj's spelen mee in De Buurtpolitie

Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe spelen morgen mee in een aflevering van De Buurtpolitie. Het korps uit de VTM-serie is op zoek naar de ouders van een tweeling die samen met hun hondjes op pad waren. De politie weet niet wie ze zijn en schakelt de Q-dj’s in om een oproep te doen op de radio.

“Wij zijn uiteraard geen acteurs, maar in De Buurtpolitie kregen we de kans om onszelf te spelen”, zegt Maarten. “Alle mensen die meewerkten aan de aflevering waren superlief en daardoor was het van begin tot einde een super toffe ervaring.”

Ook voor Dorothee was het haar eerste acteerervaring, maar ze vond het erg leuK. “Ik vond het super fijn om dit eens te mogen doen, het was de eerste keer voor mij. De sfeer achter de schermen was heel gezellig en op de set lekker uitgelaten. En de catering was ook dik oké!”, lacht ze.

De Buurtpolitie met Maarten en Dorothee kan je morgen zien om 18.20 bij VTM.