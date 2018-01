Q-dj moet plots Vin Diesel interviewen

Q-dj Wim Oosterlinck heeft deze avond in Londen de bekende acteur Vin Diesel geïnterviewd op de rode loper van ‘Fast and Furious Live’. Klein detail: op voorhand wist hij zelf helemaal van niets. Hij werd geblinddoekt naar daar gebracht voor ‘Blind Gedropt’.

Q-dj Wim Oosterlinck maakte maandag zijn officiële entree als derde lid van het ochtenduo Sam & Heidi. Ze droppen hem de hele week geblinddoekt in allerlei onverwachte situaties waar hij op voorhand niets van afwist. Wim moest zich er dan in zijn eentje uit zien te redden.

Een van die opdrachten was dus het afnemen van een interview met acteur Vin Diesel op de rode loper van de ‘Fast and Furious Live’ in Londen. Hij kreeg de acteur twee minuten lang voor zijn microfoon, en was zichtbaar onder de indruk. "Ik weet nog niet helemaal waar ik ben, maar dit is wel Vin Diesel. Dit is een hele rare situatie", stak Oosterlinck van wal.

Om te achterhalen waar hij precies was, stelde hij die vraag maar gewoon aan de acteur. "Kan jij me vertellen waar ik precies ben?" De acteur probeerde hem nog even voor de gek te houden. "Waar je bent? In Italië", om dan zijn beste Italiaans boven te halen.

Andere opdrachten

Wim moest eerder deze week ook een levend standbeeld spelen, het weerbericht van VTM presenteren, een boottocht gidsen, lesgeven in het tweede leerjaar, het verkeer voorlezen op een Franstalige radiozender, op survival met de paracommando’s, boksen tegen Boxing Star Sieg De Doncker en mensen aan het lachen brengen tijdens de zaalshow van comedian Jan Jaap van der Wal.