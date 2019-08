“Mekaar graag zien, dát is Pukkelpop!”, riep Luc Janssen door de microfoon van dj Nadiem Shah in de Boiler Room. Janssen liet de duizenden festivalgangers aftellen van tien naar één en zo werd Pukkelpop 2019 gisteravond officieel in gang gedanst. Wat volgende was een duizelingwekkende lasershow, met maar liefst 320 lasers. Goed voor een nieuw wereldrecord, dat voorheen op de naam stond van het Convention Center in Las Vegas met 314 lasers. Pukkelpop is nu echt begonnen!