Pukkelpop maakt eerste headliners bekend

De organisatie van Pukkelpop heeft de namen van twee headliners gelost. Tame Impala en Twenty One Pilots komen in augustus naar de festivalwei in Kiewit.

Op zaterdag 17 augustus komt Tame Impala, de Australische band rond frontman en multi-instrumentalist Kevin Parker met een gloednieuw album naar Pukkelpop. Tame Impala geniet een ijzersterke live-reputatie, niet in het minste door de indrukwekkende, haast surreële lichtshows en laserprojecties. Tame Impala stond in 2010 en 2015 al op Pukkelpop.

Op zondag 18 augustus komt ook Twenty One Pilots de wei onveilig maken. “Twenty One Pilots zitten al vanaf het prille begin op onze radar. Echte podiumbeesten. In 2015 bezorgde zanger Tyler Joseph ons bijna een hartaanval door 21 meter hoog in de Main Stage te klimmen”, aldus organisator Chokri.

Overmorgen lost Pukkelpop opnieuw twee grote namen. Details over de start van de ticketverkoop worden pas later bekendgemaakt. Pukkelpop 2019 loopt van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus. Het is de vierendertigste editie en de achtentwintigste keer in Kiewit.