Het is geen complete verrassing, maar het is nu ook officieel bekendgemaakt: Kendrick Lamar komt naar Pukkelpop deze zomer. De Amerikaanse rapper is daarmee de eerste headliner.

Wie Lamar in Kiewit aan het werk wil zien moet een ticket boeken op 18 augustus.

Ondertussen slaat de Lamar-gekte al toe in ons land, want vanavond speelt hij in het Sportpaleis in Antwerpen. Het concert is uitverkocht en er staan al mensen aan te schuiven voor vanavond.