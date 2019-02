Pukkelpop lost 15 nieuwe namen

De Pukkelpop-organisatie heeft vijftien nieuwe namen voor haar affiche bekendgemaakt. Zo spelen White Lies en Pennywise op vrijdag 16 augustus, terwijl Eels op zaterdag 17 augustus voor de zesde keer op het festival staat.

Pukkelpop zet voor haar 34ste editie opnieuw sterk in op rockartiesten. Eels komt zaterdag zijn meest recente plaat 'The Deconstruction' in Kiewit voorstellen. Daarnaast komen de Britten van White Lies vrijdag hun nieuwe album 'Five' spelen. Diezelfde dag staan de punkrockers van Pennywise voor de vijfde keer op Pukkelpop. Ook IDLES en Frank Carter & The Rattlesnakes moeten vrijdag voor de stevige gitaren zorgen.

"Rock - en bij uitbreiding zowat elk aspect ervan - was, is en zal altijd de bakermat blijven van Pukkelpop. We zijn in 1985 begonnen als een alternatief festival en dat zijn we nog steeds. Niet alleen wat ons muziekaanbod betreft, trouwens", zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Voorts kunnen festivalgangers zaterdag luisteren naar The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PUP, Skegss en Equal Idiots. Bovendien voegt de organisatie voor zondag Good Charlotte en PVRIS aan de affiche toe.

De festivalorganisatie maakte eerder al zes headliners bekend: Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood, Billie Eilish, Prophets Of Rage en zelfs tweemaal The National. Pukkelpop vindt dit jaar van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus plaats. De ticketverkoop start op maandag 25 februari.