Pukkelpop blikt terug op "vlekkeloze editie"

Pukkelpop mocht over drie festivaldagen en de openingsavond van woensdag in totaal zo'n 216.000 bezoekers ontvangen. De Pukkelpop-organisatie kan terugblikken op een "zorgeloze en vlekkeloze editie". De uittocht, die later dan andere jaren van start ging, verliep zorgeloos en de verkeersdrukte viel goed mee.

Woensdag openden meer dan 40.000 festivalgangers het Pukkelpop-terrein. Donderdag zakten bijna 60.000 Pukkelpoppers af naar Kiewit, terwijl er op vrijdag bijna 50.000 feestvierders waren. Gisteren wist het festival alsnog uitverkocht te geraken met 66.000 aanwezigen. De organisatie benadrukt dat het festival vlekkeloos is verlopen.

“Weer perfect”

"De sfeer was uitstekend en het weer was, op een nachtelijk buitje na, perfect. Dat zijn omstandigheden waar elke organisatie voor wil tekenen", klinkt het. Naast verrassende optredens - zoals dat van Mauro & De Kempenzonen - pakte Pukkelpop dit jaar ook uit met een vernieuwde indeling en aankleding.

Willy Sommers

"Ons nieuwe café Beer Shack, de Underground afterparties in de Castello waar de rockliefhebbers tot in de vroege uurtjes terecht konden, onze Boulevard ... Het waren de absolute blikvangers dit jaar", vertelt festivalorganisator Chokri Mahassine. "En natuurlijk ook onze Pukkelpoppers die van Willy Sommers een absolute volksheld hebben gemaakt, dat was een prachtig kippenvelmoment."

(Lees verder onder de video)

Proper terrein

Voorts zorgde het PET-project - 'Afval Vandaag Beker van Morgen' - ervoor dat de bekers die deze editie gebruikt zijn, volgend jaar in dezelfde, maar gerecyclede aantallen kunnen worden gebruikt. "Het festivalterrein lag er ook nog nooit zo proper bij. De oproep om massaal bekers en plastic flesjes te sorteren, heeft enorm veel bijval gekregen", zegt Chokri Mahassine. "Meer dan negentig procent van het PET-afval was perfect gesorteerd."

Volgend jaar De organisatie van het festival maakte ook nog bekend dat Pukkelpop volgend jaar pas op donderdag zal beginnen en doorgaat tot zondag.