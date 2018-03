Pukkelpop bevestigt affiche nu zelf

De organisatie van Pukkelpop heeft de affiche van het festival bekendgemaakt. Dat doen ze vervroegd nadat de Amerikaanse band N.E.R.D. gisteren de affiche op social media deelde. Gisteren raakte al bekend dat Arcade Fire en N.E.R.D. deze zomer het beste van zichzelf zullen geven in Kiewit.

De band N.E.R.D liet gisteren in alle enthousiasme op social media weten dat ze naar België komen. Bij het bericht stond de volledige affiche van Pukkelpop. Tot nu toe waren enkel de namen van N.E.R.D, Dua Lipa, The War on Drugs en Kendrick Lamar bekend. Op de affiche die de band deelde stonden ook nog Oscar And The Wolf, Bazart, Martin Solveig, Cigarettes after seks en Imagine dragons. De post van de band werd snel verwijderd maar het hek was al van de dam.

Vandaag maakte de organisatie op haar twitterpagina zelf de 98 namen bekend. "Well, guess it's official now", klinkt het.