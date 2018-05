Publiek volledig in jaren 90-thema

Tim Van Aelst, de regisseur van 'Wat Als?!' en 'Safety First', werkt aan een nieuwe reeks over de beginjaren van VTM. Dat was eind jaren 80, begin jaren 90. De reeks baadt in de sfeer en de stijl van die periode. Niet alleen de acteurs zijn gestyled, maar ook het publiek.

Hoog opgetrokken jeansbroeken. Debardeurs en hemden in vreemde motieven. En vooral zwaar geföhnde kapsels. Op de set van 'Studio Tarara' is iedereen gestyled. Zelfs het publiek.

De hoofdrollen in de reeks zijn voor Koen De Graeve en Ruth Beeckmans. 'Studio Tarara' speelt zich af tijdens de beginjaren van VTM. Meer info over de reeks wil Van Aelst nog niet kwijt. Ze is pas volgend jaar te zien.