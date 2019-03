The Prodigy annuleert alle geplande concerten

De Britse groep The Prodigy heeft al zijn geplande optredens geannuleerd, dat maakte de dancegroep zelf bekend op Twitter. Maandag raakte bekend dat de frontman van de groep, Keith Flint was overleden. The Prodigy raakte wereldberoemd in de jaren '90, onder meer met het nummer 'Firestarter'. In ons land stond eind juli nog een optreden gepland, op Suikerrock in Tienen Following the tragic death of Keith Flint all forthcoming Prodigy shows will be cancelled with immediate effect.

