Problemen met wifi? Telenet heeft gratis oplossing

Telenet gaat klanten voortaan een gratis "wifibooster" uitlenen als hun draadloos internet niet het hele huis dekt. Met zo'n toestel, dat tot nu toe enkel gekocht kon worden, wordt het wifi-bereik via het elektriciteitsnet uitgebreid. Wie nog een tweede booster wil, moet daarvoor wel 2 euro per maand ophoesten.

Tijdens zijn 'Helemaal Mee Tournee', een rondgang om problemen bij klanten te verhelpen, merkte Telenet op dat heel wat klanten geholpen zouden zijn mochten ze hun wifi-signaal kunnen versterken. "De prijs van zo'n wifibooster deed nogal wat mensen echter twijfelen", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. "Daarom stappen we nu over op een huurmodel: de eerste wifibooster geven we gratis, vanaf de tweede kost het 2 euro per maand."