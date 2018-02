Privacycommissie wint zaak tegen Facebook

De rechtbank van Brussel geeft de privacycommissie volledig gelijk in haar geding tegen Facebook. Volgens de rechtbank respecteert Facebook de Belgische privacywet niet. Indien Facebook gegevens van gebruikers blijft monitoren, hangt hen een dwangsom van 250.000 euro per dag boven het hoofd. Facebook reageert teleurgesteld op het vonnis en overweegt in beroep te gaan. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer noemt het vonnis een "mijlpaal voor de privacy in ons land".

Uit het onderzoek bleek dat Facebook de Belgische privacywet niet eerbiedigt wanneer het bedrijf het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt. Facebook verzamelt info over iedere internetgebruiker wanneer die op internet surft, zonder onze toestemming daarvoor te vragen. Hiervoor gebruikt het bedrijf verschillende technologieën zoals cookies of social plug-ins (de zogenaamde 'vind-ik-leuk'- of 'delen'-knop).

Beruchte pixel

Ook worden onzichtbare pixels gebruikt die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Daardoor worden gebruikers die nooit een Facebookdomein hebben bezocht, gevolgd.

Onvoldoende info

De rechtbank besluit, net als de privacycommissie, dat Facebook internetgebruikers onvoldoende informeert over het feit dat ze info over ons verzamelt. "Ook over de aard van informatie die ze over ons verzamelt en wat ze met die info doet, blijft Facebook onduidelijk", klinkt het. "Daarnaast ontbreekt de toestemming van gebruikers om die informatie te verzamelen."

De rechtbank beveelt, zoals gevraagd door de privacycommissie, dat Facebook moet stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België tot zolang ze haar beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet. Facebook moet ook alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen.

Vonnis publiceren

Facebook moet, ten slotte, het volledige vonnis, dat 84 bladzijden telt, publiceren op haar eigen website. De drie laatste bladzijden van het vonnis, waar de bevolen maatregelen voor Facebook in opgesomd worden, moeten in Belgische Nederlandstalige en Franstalige kranten gepubliceerd worden.

Dwangsom

Als Facebook geen gevolg geeft aan het vonnis, moet zij een dwangsom betalen aan de privacycommissie ten bedrage van 250.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 100 miljoen euro.

"Privacy heel belangrijk" De privacycommissie is blij dat de rechtbank haar standpunt heeft gevolgd. "We zijn uiteraard zeer tevreden dat de rechtbank onze stelling integraal is gevolgd. Er loopt nu net een grote publiciteitscampagne van Facebook waarin ze zeggen dat privacy heel belangrijk is. Wij hopen dat ze dit nu ook in de realiteit zullen omzetten", aldus de Privacycommissie.

Facebook wellicht in beroep “We zijn teleurgesteld in het vonnis van vandaag en zijn van plan in beroep te gaan", laat Richard Allan, vicepresident Public Policy weten. "De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om mensen te helpen begrijpen hoe we cookies gebruiken om relevante content te tonen en om Facebook te beveiligen. Zo hebben we teams van mensen samengesteld die zich richten op de bescherming van privacy - van ingenieurs tot ontwerpers. En hebben we hulpmiddelen ontwikkeld die mensen keuzemogelijkheden en controle geven.”

"De cookies en pixels die we gebruiken, zijn standaard in de sector. Ze stellen honderdduizenden bedrijven in staat hun bedrijf uit te breiden en klanten in de hele EU te bereiken. We verwachten van elk bedrijf dat onze technologieën gebruikt dat ze duidelijke kennisgeving aan eindgebruikers geven. Ook geven we mensen het recht om zich af te melden voor het gebruik van verzamelde gegevens op sites en apps van Facebook voor advertenties.”

"We bereiden ons voor op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming met onze hoofdregulator, de Ierse commissaris voor gegevensbescherming. We zullen deze nieuwe wet naleven, net zoals we de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa hebben nageleefd. "

"Mijlpaal voor de privacy in ons land" Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) is opgetogen over de veroordeling van Facebook. De Backer noemt de uitspraak een "belangrijke mijlpaal voor de privacy in ons land en Europa". Hij betreurt dat Facebook in beroep gaat.

"De Privacycommissie kaartte terecht aan bij de rechtbank dat Facebook internetgebruikers vandaag volgt zonder hun toestemming", zegt De Backer. "Ze doen dat door overal cookies te plaatsen die onthouden waar we overal naartoe surfen. Ook door de social buttons, de likes- en share-applicaties op verschillende websites, volgt Facebook overal wat we doen en waar we naartoe surfen en hoelang we op die website blijven. De rechtbank heeft nu terecht geoordeeld dat dit absoluut niet door de beugel kan. Facebook moet dan ook onmiddellijk zijn policy aanpassen, anders riskeren ze een dwangsom."

De Backer betreurt dan ook dat Facebook in beroep gaat en hoopt ten slotte ook dat zo'n rechtszaken binnenkort tot het verleden behoren. "Dankzij de nieuwe Europese privacyregels die 25 mei 2018 van kracht gaan, zijn bedrijven zoals Facebook verplicht om hun gebruikers te informeren over wat ze doen. Transparantie wordt cruciaal. Bovendien hebben we ook de Privacycommissie hervormd, zodat inbreuken tegen de privacy van mensen sneller en strenger beboet kunnen worden."