Privacycommissie: "Dit is grootste datalek ooit"

“Dit is het grootste dataschandaal dat we tot nu toe hebben gezien”, zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie aan VTM NIEUWS. De gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen, zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica.

“Cambridge Analytica is hier volledig in de fout gegaan. Zij hebben de ‘terms and conditions’ van Facebook misbruikt”, steekt Debeuckelaere van wal. “Maar ook Facebook is hier in de fout: zij hebben altijd beweerd dat zij nooit persoonsgegevens deelden met buitenstaanders. Maar ze hebben dat dus op grote schaal gedaan, of het systeem toegelaten om de gegevens te misbruiken. Het punt is dat Facebook niet de nodige maatregelen heeft genomen om te vermijden dat dit kon gebeuren.”

Mogelijk zijn ook de gegevens van 61.000 Belgen misbruikt. “Dat is geen verassing”, gaat Debeuckelaere verder. “Het doelpubliek was uiteraard de Amerikaanse bevolking, maar op een platform als Facebook is er uiteraard wisselwerking en communicatie. Dan kan het niet anders dan dat er Belgen bij betrokken zijn. Het is normaal dat er klappen vallen buiten de VS.”