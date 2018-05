Prins Charles begeleidt Meghan Markle naar altaar

Het Britse koningshuis heeft zonet bevestigd dat prins Charles Meghan Markle naar het altaar zal begeleiden. Een paar dagen geleden bevestigde Meghans vader dat hij niet naar de bruiloft zou komen. Nadien waren er geruchten dat Meghans moeder de taak op zich zou nemen, maar de bruid heeft haar schoonvader nu zelf gevraagd.

(Lees verder onder de tweet)

Vader afwezig

De vader van Meghan, Thomas Markle, bevestigde dinsdag al dat hij niet naar de bruiloft zou komen. Hij had dat zelf beslist omdat hij “beschaamd is en zijn dochter niet nog meer in verlegenheid wil brengen”. Thomas Markle zou in een boekenshop geposeerd hebben voor de paparazzi in ruil voor 100.000 pond.

Doria Ragland, de moeder van Meghan, arriveerde gisteren in Londen. Ze ging toen op bezoek bij prins Charles en Camilla. Vanmiddag staat er een theebezoek bij The Queen in Windsor op het programma. Na dat bezoek gaat Ragland, samen met haar dochter, naar een luxehotel. Daar zullen ze de laatste nacht voor de bruiloft doorbrengen.

Bekijk ook: Wat je moet weten over het huwelijk van Harry en Meghan