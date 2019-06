Primeur: Proximus stelt 4K-decoder voor

Naast een vernieuwd tv-aanbod kondigt Proximus een Europese primeur aan: een 4K-decoder voor digitale televisie met Android P, het besturingssysteem van Google.

Proximus zal over enkele maanden een nieuwe decoder voor digitale televisie uitrollen bij zijn klanten. “Dat is een technologische primeur in Europa”, zegt het bedrijf. De decoder zal externe apps zoals Netflix, Youtube en Spotify kunnen draaien en klanten zullen er ook games op kunnen spelen via de cloud.

Bovendien zit er een Chromecast ingebouwd, waarmee content van een tablet of smartphone gemakkelijk op de tv getoond kan worden. Gebruikers kunnen de decoder met de stem besturen.