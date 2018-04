Primeur: hoofddoek op cover Britse Vogue

De mei-editie van het Britse modeblad Vogue zorgt voor heel wat positieve reacties. Voor het eerst staat er een model met hoofddoek op de cover. Er staan nog acht andere modellen in alle kleuren en maten op de cover.

De Britse mannelijke én zwarte hoofdredacteur, Edward Enninful, stelde de cover trots voor op zijn Twitteraccount. Hij schrijft dat de modellen elk op hun eigen manier omgaan met de mode-industrie.bEnninful hoopt dat er in de toekomst nog meer van dit soort covers zullen zijn.

(Lees verder onder de tweet)

Model Mania: For the May issue of @BritishVogue, nine models each changing the face of the fashion industry in their own way are photographed by @CraigMcDeanStudio for the cover story. From L to R: @vittoceretti, @Halima, @adutakech, @LaFaretta, @Palomija, @Pazhatu, @mulan_b… pic.twitter.com/mjJwWyi9Uo