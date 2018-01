Preregistratie TML start: dit moet je weten

Wie een ticket wil kopen voor Tomorrowland moet zich eerst registreren. Vandaag gaat de registratie van start. Een line-up is nog niet bekend, maar wij helpen je al op weg met enkele interessante weetjes.

Hoe werkt het?

Vanaf vandaag 17 uur tot 2 februari 20 uur kan je je registreren en een Tomorrowland-account aanmaken. Dit account heb je nodig om toegang te krijgen tot de ticketverkoop. Door op voorhand te registreren, win je tijd op de dag van de ticketverkoop want je hoeft geen persoonlijke gegevens meer in te voeren. Registreren moet via http://register.tomorrowland.com

Heb ik zeker een ticket?

Preregistratie wil niet zeggen dat je sowieso zeker bent van je tickets. Je moet je op de dag van de ticketverkoop met je registratiegegevens aanmelden.

Wanneer vindt de ticketverkoop plaats?

Belgen kunnen op 27 januari om 11 uur al tickets bestellen. Voor de internationale 'people of tomorrow' is het wachten tot 17 uur diezelfde dag.