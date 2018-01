Porno aangetroffen in Google-apps

Enkele kindvriendelijke apps van Google in de Play Store zijn besmet met malware, in sommige gevallen werd zelfs porno aangetroffen. Andere apps stalen dan weer de gegevens van de smartphonegebruikers. De betrokken applicaties werden door Google uit het aanbod gehaald.

Na verschillende klachten van ongeruste ouders, troffen onderzoekers een zestigtal applicaties aan in de Google Play Store die besmet waren met de malware. "Een vader kloeg dat de software zijn vierjarige zoon blootgesteld had aan 'een reeks vunzige hardcore pornofoto's'", zo meldt de Britse technologiesite The Register.

De malware, door de internetbeveiliger Check Point 'AdultSwine' gedoopt, werd aangetroffen in apps zoals 'Drawing Lessons Lego Star Wars', 'Fidget spinner for Minecraft' en 'Spinner Toy for Slither'. Daarnaast moest ook een groot aantal Android games eraan geloven. De malware werd verwijderd, maar niet vooraleer de apps tussen de drie à zeven miljoen keren waren gedownload.