Pop als dokter in kinderziekenhuis

Volgende week woensdag gaat op VTM het programma ‘Helden van de Kinderkliniek’ van start. In dit programma kunnen we de verhalen van het kinderziekenhuis van het UZ Antwerpen volgen. In het ziekenhuis is echter een nieuwe dokter aan het werk: Dokter Karel, een pop bij wie de kinderen hun ziel kunnen blootleggen.

In het kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen brengen kinderen met chronische ziektes en kanker vaak heel veel tijd door. Hierdoor bouwen ze een zeer sterke band op met de artsen en de verpleegkundigen.

Zij doen er dan ook alles aan om het verblijf voor het kind zo aangenaam en leerrijk mogelijke te maken. Want het kind moet zoveel mogelijk kind blijven, ook al is het ziek.

Pop met camera

Sinds kort is in het ziekenhuis ook een nieuwe dokter aan het werk. Dokter Karel is een pop in doktersoutfit waarin – met medeweten van de kindjes – een camera is verwerkt. De pop is een vertrouwenspersoon bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen.

Vaak voelen jonge patiëntjes het verdriet end e angst van hun ouders immers heel goed aan en proberen ze hen te sparen. Tegen Dokter Karel durven ze vertellen wat ze anders niet luidop zouden zeggen.

Rollen worden omgedraaid

Sanne Kuylen, kinderpsychologe van het UZA is blij met de resultaten van de pop. “Vaak zie je de jonge kinderen een ziekenhuisverblijf naspelen, maar draaien ze de rollen om. Zij worden de dokter die kleine Karel die pijnlijke spuit moet geven. Zij worden de verpleger of verpleegster die Karel dat vieze medicijn moet laten opdrinken”, aldus Kuylen.

“Dit helpt hen, soms meer dan woorden, het ziekenhuisverblijf te verwerken. Op deze manier krijgen de kinderen terug de controle over de behandelingen die ze noodgedwongen moeten ondergaan.”

Bekijk hieronder alvast een hartverwarmende trailer over Dokter Karel. 'Helden van de Kinderkliniek' gaat van start op woensdag 21 maart om 21.10 uur bij VTM.