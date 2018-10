Politiek journalist Hugo de Ridder overleden

Hugo de Ridder, voormalig politiek journalist van De Standaard, is overleden. Hij stond vooral bekend als onderzoeksjournalist en schrijver van het boek ‘De keien van de Wetstraat’. De Ridder werd 86. De Ridder bracht onder andere mee het RTT-schandaal en het verhaal van de gesprekken in Poupehan aan het licht.

De Ridder werd in 1961 secretaris van Leo Tindemans, op dat ogenblik partijsecretaris van de CVP. In 1966 begon hij als redacteur van De Standaard waar hij faam verwierf als onderzoeksjournalist. Tien jaar later werd hij er chef van de politieke redactie. In 1990 diende hij zijn ontslag in. Hij schreef vanaf de jaren 80 diverse onthullende boeken over de Belgische politiek. In “Omtrent Wilfried Martens” bijvoorbeeld onthulde hij in 1991 het bestaan van “de gesprekken van Poupehan” tussen Wilfried Martens, vakbondsleider Jef Houthuys, bankier Hubert Detremmerie en Fons Verplaetse, de latere voorzitter van de Nationale Bank.

In 2012 maakte hij zijn archief en documentatie over aan het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOK) aan de KU Leuven. “Het bestand vormt een schitterende, aanvullende onderzoeksbron, zeker in tijden van verschraling van persoonlijke archieven van politici”, aldus het KADOC. De archieven beslaan 40 jaar nationale politiek en bevatten onder meer enkele dossiers over schandalen (RTT, Belgische ziekenfondsen) die De Ridder als redacteur van De Standaard uitspitte.

Archief

Het leeuwendeel van de bundels heeft betrekking op de voorbereiding van zijn boeken. Zo zijn er tientallen interviews (uitgetypt of op geluidsband) met prominenten die samen met vertrouwelijke nota’s en brieven en informatie uit de wandelgangen de basis vormden voor de publicaties van De Ridder over de Belgische politiek. Het archief omvat voorts documenten ter ondersteuning van de memoires van onder meer Leo Tindemans en Wilfried Martens.