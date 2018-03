Pokémon Go nu met missies en opdrachten

Voor het eerst sinds de lancering van de app, krijgt Pokémon Go een verhaallijn. Dat hebben de makers van het populaire spel aangekondigd. Spelers zullen verschillende opdrachten kunnen doorlopen om speciale voorwerpen en een legendarische Pokémon te vinden.

Samen met Professor Willow gaan de spelers op onderzoek. Dat onderzoek bestaat uit twee delen: ‘field reseach’ en ‘special research’.

'Field research' en 'special research'

‘Field research’ bestaat uit kleinere opdrachten die de spelers moeten vrijspelen door aan ‘Pokéstops’ te draaien. Zo zullen ze onder andere bepaalde Pokémon moeten zoeken en vangen. Per dag kan je een stempel krijgen voor je geslaagde opdrachten. Wie zeven stempels verzamelt, ontvangt nog grotere beloningen.

Bij ‘special research’ gaan de spelers samen met Professor Willow op zoek naar de mythische Pokémon Mew, de laatste legendarische Pokémon van de eerste generatie die nog niet te vangen was.

(Lees verder onder de foto)

Belongingen

Voor beide soorten ‘research’ krijg je beloningen. De spelers kunnen zo veel opdrachten doen als ze zelf willen. De verschillende opdrachten hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Hoe moeilijker de opdracht. Hoe groter de beloning die je krijgt.

De update zou later deze week beschikbaar zijn.

Trainers! Professor Willow is seeking Trainers to help him find out if a series of mysterious happenings are connected to the Mythical Pokémon Mew: https://t.co/bFBwAimMrU pic.twitter.com/5YXDrbtOAO