Plopsaland zoekt 2.000 nieuwe medewerkers

Plopsaland en Plopsaqua De Panne zijn nog op zoek naar 250 seizoenmedewerkers en 1.750 studenten om het team te versterken. In het kader van deze zoektocht organiseert het park op 8 en 9 februari jobdagen in De Panne. In Plopsa De Panne kan je ook dit jaar solliciteren in een attractie.

In 2018 kiest Plopsa voor een sterke uitbreiding van het evenementenaanbod. Naast de uitbreiding van bestaande evenementen, staan er heel wat nieuwe evenementen op het programma, wat de nood aan extra werkkrachten in alle afdelingen tot gevolg heeft. Voor de opening van het nieuwe seizoen van Plopsaland De Panne op 1 april is het park dan ook op zoek naar 250 gemotiveerde seizoenmedewerkers en 1.750 studenten om het team te versterken. Ook Plopsaqua De Panne, dat het hele jaar doorlopend open is, zoekt nog extra werkkrachten. Daarnaast heeft Plopsa ook heel wat openstaande vacatures voor vaste functies.

Sollicitatiedagen

“Als werknemer kom je terecht in een unieke, niet-alledaagse omgeving waar er steeds afwisselend werk aangeboden wordt.”, aldus Niko Parmentier, Human Resources Director bij Plopsa Group. “Kandidaten die interesse vertonen in een functie als seizoenmedewerker in Plopsaland of Plopsaqua De Panne kunnen op donderdag 8 en vrijdag 9 februari terecht in De Panne voor de jobdagen.” Inschrijven voor deze dagen is verplicht via www.plopsajobdagen.be.

Ook voor studenten die op zoek zijn naar een vakantiejob in een uniek kader met aantrekkelijke voordelen zoals premies en kortingen, is het aanbod groot. Studenten met interesse kunnen zich steeds inschrijven via www.plopsajobs.be en worden zo snel mogelijk voor een introductiemoment gecontacteerd.

Solliciteren op achtbaan

De sollicitatiespeeddates op de houten achtbaan Heidi The Ride van afgelopen jaar waren een schot in de roos. Aangezien enkele sollicitanten een ritje op de gerenommeerde achtbaan niet aandurfden, kiest Plopsa er nu voor om de sollicitaties voor studenten op een iets kalmere manier te laten doorgaan tijdens de krokusvakantie in Mayaland Indoor, de indoorzone van Plopsaland De Panne. Studenten kunnen ervoor kiezen om hun sterkste punten in de verf te zetten tijdens een uitdagend gesprek op de Bloemenmolen, de Glijbaan of zelfs de Valtoren.