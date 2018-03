Playboy stopt met Facebook na heisa

Playboy haalt zijn Facebookpagina offline na het privacyschandaal bij Facebook. “De richtlijnen die Facebook hanteert, blijven botsen met onze waarden”, zegt Cooper Hefner, de zoon van Playboy-oprichter Hugh Hefner.

Het mediabedrijf deactiveert zijn account nadat aan het licht was gekomen dat de gegevens van Facebook-gebruikers misbruikt werden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. “De recente inmengingen in de vrije Amerikaanse verkiezingen tonen een bijkomende bedenking die we hebben bij de behandeling van gebruikersgegevens – onder wie 25 miljoen Playboy-fans – wat het voor ons duidelijk maakt dat we het platform moeten verlaten”, zegt Hefner.

(Meer onder de tweet)

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE — Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 maart 2018

Cambridge Analytica

Facebook ligt zwaar onder vuur nadat aan het licht was gekomen dat de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen zijn gekomen van Cambridge Analytica. Dat bedrijf werkte nauw samen met het campagneteam van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016.

Cambridge Analytica zou de gegevens gebruikt hebben voor de ontwikkeling van software die het kiesgedrag kon voorspellen en beïnvloeden. Facebook-CEO Mark Zuckerberg bood intussen al meerdere keren zijn excuses aan, onder meer in een post op de sociaalnetwerksite en in een exclusief interview aan CNN.

