Pippa Middleton bevestigt zwangerschap

Pippa Middleton, de zus van de Britse prins Williams vrouw Kate, is zwanger van haar eerste kindje. Dat bevestigt ze zelf in haar column voor het magazine van een Britse supermarkt.

Er waren al een tijdlang geruchten dat Pippa en haar man, James Matthews, een kindje zouden verwachten. In haar column schrijft ze dat ze, in tegenstelling tot haar zus, géén last heeft van ochtendmisselijkheid. Ze is ondertussen al een goeie twaalf weken zwanger.

Pippa en James trouwden vorig jaar op 20 mei. Ze waren ook aanwezig op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.