Zanger Pharrel Williams krijgt een boete van 4,5 miljoen euro voor plagiaat. Het nummer "Blurred Lines" lijkt volgens de rechtbank te veel op het nummer "Got to Give it Up" van de overleden zanger Marvin Gaye. De familie van Marvin Gaye krijgt naast de boete ook de helft van de royalties. Het nummer bracht tot nu toe al zo'n 15 miljoen euro op.