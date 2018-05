Petitie tegen Kanye West-lijn bij Adidas

Er is een petitie opgestart die Adidas wil overtuigen om te stoppen met de Yeezy-lijn van Kanye West. Afgelopen maandag de rapper een paar schokkende uitspraken over slavernij tijdens een interview met TMZ. “Kanye beseft niet dat zwart Amerika nog altijd onrechtvaardig behandeld wordt”, klinkt het bij de initiatiefnemers van de petitie.

Kanye West noemde slavernij een keuze. “Als je hoort dat het vierhonderd jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze”, zei de rapper. “We kiezen er nog altijd voor om slaaf te zijn.” De verontwaardiging op sociale media was enorm, maar ook vanuit de studio kwam er kritiek.

Miljoenenkasteel

De initiatiefnemers achter de petitie op Care2 vragen zich af of Adidas het eens is met de uitspraken van West. “Het slavernijverleden van Amerika heeft nog altijd een impact op het dagelijkse leven van de Afro-Amerikaanse bevolking. Maar Kanye leeft veilig in zijn miljoenenkasteel.”

Verkeerd geïnterpreteerd

Na de aanstootgevende uitspraken tweette de rapper dat zijn woorden fout geïnterpreteerd waren. “Natuurlijk weet ik dat slaven niet uit vrije wil geketend werden en op een boot werden gezet. Mijn punt is dat we ondanks onze aantallen in die positie bleven. Dat betekent dat we mentaal tot slaaf waren gemaakt”, verduidelijkte Kanye, die ook een punt maakte voor meer vrijheid van meningsuiting: “We mogen niet nog eens vierhonderd jaar geketend zijn.” De tweets zijn ondertussen verwijderd.

