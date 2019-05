Peter Van de Veire na 19 jaar voor de vierde keer papa, van Lex

MNM-presentator Peter Van de Veire (47) en zijn vrouw Ilse (33) zijn gisteren de trotse ouders geworden van een zoontje. Dat maakte de radiostem zelf bekend via Instagram. Het jongetje kreeg de naam Lex.

“30 mei 2019. 3,440 kg. 49,5 cm. Tuimelaar. Tovenaar. Tintelende Tureluur. Welkom in de wereld. Een wereld vol wonder. Bescherm. Bewonder. Bespeel. Beleef. Lex. Lief. Lach. Leef”, schrijft Peter trots bij een foto van een regenboog.

Voor Ilse, Peters 14 jaar jongere vrouw die kinderpsychiater is, is het haar eerste kindje. Het koppel leerde elkaar kennen nadat Van de Veire en zijn ex in 2007 uit elkaar gingen. In april 2013 stapten ze in het huwelijksbootje. “Ilse neemt me zoals ik ben, en tegelijkertijd probeert ze een beter mens van mij te maken. Ik aanbid mijn vrouw, maar op een manier die oké is. Respect is de basis van onze relatie”, vertelde Van de Veire ooit over haar. Nu werd hun liefde dus bezegeld met een wolk van een baby.

Peter heeft al drie dochters: Jitske (25), Kato (22) en Hebe (19). Het VRT-gezicht was pas 21 toen hij hoorde dat zijn eerste kind onderweg was. “Dat was even schrikken, want we waren eigenlijk veel te jong om mama en papa te worden. Maar op een bepaald moment neem je, na alle afwegingen, de beslissing om er volledig voor te gaan. En daar is een prachtkind uit voortgevloeid”, vertelde Peter een jaar geleden nog in een interview.