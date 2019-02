Peter Tork (77), bassist van The Monkees, overleden

De Amerikaanse muzikant Peter Tork is op77-jarige leeftijd overleden. Tork werd bekend als de bassist van de popgroep The Monkees.

The Monkees waren vooral in de jaren zestig erg bekend, met als hoogtepunt de oorwurm 'I'm a Believer'. The Monkees moesten het Amerikaanse antwoord zijn op 'The Beatles', maar schreven hun nummers zelf niet. Daarom kregen ze de spottende bijnaam 'The Prefab Four'. In 1970 splitte de band, later volgden nog enkele reünies.

Over de doodsoorzaak van Tork bestaat nog geen duidelijkheid. Tien jaar geleden was bekendgemaakt dat Tork een zeldzame vorm van kanker had, maar hij leek te zijn hersteld van die ziekte.