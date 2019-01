Personeel AZ Damiaan zoekt nieuwe collega’s... met romantische miniserie

Wat je zelf doet, doe je beter, vindt het Damiaanziekenhuis in Oostende. Daarom lanceert het een mini-tvreeks met de eigen werknemers in de hoofdrol. In zes afleveringen wil het ziekenhuis zichzelf als werkgever in de kijker zetten. Dat doen ze om nieuw personeel te lokken, want dertig vacatures geraken met de klassieke wervingsmethodes niet ingevuld.

Romantiek, spanning, emotie én ferme cliffhangers, dáármee gaat het personeel van het AZ Damiaan in Oostende op zoek naar nieuwe collega’s. Een 50-tal gelegenheidsacteurs onder de personeelsleden maakten met behulp van professioneel productiehuis Geronimo ‘Ostenders’ - niet de zoveelste ziekenhuisreeks over het wel en wee van dokters, verpleegkundigen en patiënten, wel een romantisch zesdelig liefdesverhaal, boordevol spannende wendingen.

Bedoeling: het academisch ziekenhuis en haar 40-tal vacatures écht in de kijker te zetten. “Hopelijk doet het getoonde enthousiasme en collegialiteit – de rode draad doorheen onze miniserie – heel wat mensen solliciteren”, zegt Antoon Ramon, de ICT-er die als stuntelige, verliefde informaticus apotheekassistente Joyce ten huwelijk probeert te vragen.