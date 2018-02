Paul Simon kondigt afscheidstournee aan

De Amerikaanse zanger Paul Simon heeft zijn afscheidstournee aangekondigd. Die brengt hem op donderdag 5 juli naar het Sportpaleis in Antwerpen. Dat meldt concertorganisatie Gracia Live.

Er waren al geruchten dat de zanger een streep ging trekken onder zijn muziekcarrière. Nu maakte Simon zélf een einde aan die geruchten door op sociale media zijn afscheidstournee ‘Homeward Bound: the farewell performance' (het afscheidsoptreden, red.) aan te kondigen.

“Ik heb er vaker over nagedacht hoe het zou voelen om na te denken over het stoppen van mijn muziekcarrière op een natuurlijke wijze. Nu weet ik het: het voelt een beetje verwarrend, een beetje opwindend maar ook een opluchting”, schrijft hij op Instagram.

Tijd voor familie

Simon benadrukt dat hij nog steeds van zijn stiel houdt en dat hij ook nog steeds over een sterke stem beschikt, maar zegt dat het verlies van gitarist Vincent N’guini hem aan het denken heeft gezet.

Maar vooral de tol die hij op familiaal vlak moet betalen, weegt volgens de zanger zwaar door. “Ik voel dat ik minder plezier beleef aan het spelen van muziek omdat ik vaak zo ver en zo lang verwijderd ben van mijn vrouw en familie.”

Naar België De zanger gaat zijn afscheidstournee nog afmaken, en verwacht daarna enkel nog af en toe een kleinschalig optreden te doen. Die afscheidstournee brengt hem dus ook naar België. Volgens Gracia Live is ons land een van de weinige Europese landen waar de Amerikaanse zanger zal optreden. Zijn laatste concert in ons land dateert van november 2016 in Vorst Nationaal, in functie van de release van zijn 13de album 'Stranger to Stranger'.