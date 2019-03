Paul Severs opnieuw bij bewustzijn na hartaanval

Schlagerzanger Paul Severs is opnieuw bij bewustzijn. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Severs heeft iedereen in zijn ziekenhuiskamer herkend, wat doet vermoeden dat hij goed herstelt.

Severs kreeg dinsdag Tijdens een fietsttocht een hartaanval. Hij was op dat moment onderweg met een vriend en die belde meteen de hulpdiensten. Severs werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Daar wordt is hij even in een coma gehouden. Vandaag werd de medicatie zoetjesaan afgebouwd, in de namiddag kwam hij terug bij bewustzijn.