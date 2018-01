'Patser' nu al meest bezochte film

'Patser', de nieuwste film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, is nu al de meest bezochte film van ons land. Dat meldt de Kinepolis Film Distribution. Zo zakten er in amper vijf dagen tijd al 82.000 mensen af naar de bioscoop voor de film. Daarmee doet 'Patser' het beter dan 'Het Tweede Gelaat' en 'De Premier' na hun openingsweekend. Enkel de laatste film van 'F.C. De Kampioenen' trok meer volk.

“Geen enkele andere Vlaamse film van dit genre uit het recente verleden deed beter”, klinkt het in een persbericht. De film staat helemaal vanboven op de lijst met meest bezochte films in ons land, straf voor een film die voorlopig enkel in Vlaanderen en Brussel te zien is.

F.C. De Kampioenen

De film ging vorige week woensdag in première en in vijf dagen tijd kwamen er 82.000 bezoekers naar de bioscoop. Ter vergelijking: 'De Premier' lokte een slordige 50.000 bezoekers en 'Het Tweede Gelaat' ongeveer 62.000. Enkel 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' doet ruim beter met 120.000 bezoekers na het openingsweekend en enkele avant-premières.

Patser vertelt het explosieve verhaal van vier Antwerpse vrienden die snel rijk willen worden. De hoofdrollen wordt vertolkt door Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd Boumazoughe.

Vorige week woensdag ging de film in première in 37 zalen in ons land en deze week komen daar nog eens drie bioscopen bij.