Voor de pastabar van Tom Boonen in Sint-Truiden lijkt het einde nabij. Anderhalf jaar nadat Tom Boonen samen met enkele vennoten in hartje Sint-Truiden 'Roberta Pastabar' opende, ziet het ernaar uit dat de ex-wielrenner zich gaat terugtrekken uit de zaak. "Het gaat momenteel inderdaad moeilijk", erkent Paul De Geyter, naast manager van Boonen ook medevennoot in de pastabar.