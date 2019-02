In Durban, in Zuid-Afrika, is een pasgeboren baby gered uit een rioolpijp. Voorbijgangers hadden het kind horen huilen en verwittigden de hulpdiensten.

De baby werd na een zoektocht van drie uur gered. Het meisje werd licht onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam ervanaf met enkele blauwe plekken. Het is voorlopig onduidelijk hoe de baby in de riool is geraakt en of de ouders van het meisje daar iets mee te maken hebben. De politie is een onderzoek gestart.