Parket Gent opent onderzoek naar Schild & Vrienden

Het parket van Gent opent een onderzoek in de zaak rond Schild & Vrienden. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op Twitter. Aanleiding is de Pano-reportage van woensdagavond, die aantoonde dat geheime chatgroepen van de conservatieve beweging vol seksisme, antisemitisme en wapens staan.

Het VRT-programma schetste gisterenavond een onthutsend beeld van de rechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden. Het reportageteam kon ook blootleggen hoe de organisatie van Dries Van Langenhove zich online organiseert in hun strijd voor de clicks en de ruchtbaarheid.

Pano ging op onderzoek in de gesloten Facebookgroepen en chatruimtes van Schild & Vrienden en ontdekte naast tal van racistische en haatdragende boodschappen ook een hele reeks berichten die een inkijk geven in het online ‘trollenleger’ van de groep. Duidelijk is dat Schild & Vrienden een strak georganiseerde vereniging is die van bovenaf gecoördineerd wordt en waar ook online afspraken worden gemaakt om hun zaak zo veel mogelijk vooruit te helpen.

In de Facebookgroep plaatst voorzitter Dries Van Langenhove bijvoorbeeld geregeld een oproep tot een gecoördineerde aanval op een bepaalde pagina of organisatie. Als ‘beheerder’ van de Facebookgroep roept hij de leden met zoveel woorden op tot een “aanval” of een “raid” op bijvoorbeeld de communistische jongerenorganisatie COMAC. “Laat jullie gaan vrienden, troll the living shit out of ’em!”, klinkt het dan weer bij een bericht over feminisme aan de Universiteit Gent.

Screenen

Schild & Vrienden houdt zich ook niet in om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over hun tegenstanders. Leden worden geregeld opgeroepen ‘research’ te doen over personen. Het gaat dan om persoonlijke informatie, maar ook om oude posts of commentaren, met het duidelijke doel die persoon te proberen schaden. Zo klinkt het bijvoorbeeld over schrijfster Dalilla Hermans en CD&V-politicus Sammy Mahdi: “We moeten die goed opvolgen en bij elke gelegenheid trachten om hun carrière te saboteren.”

Ook riep Van Langenhove op een onderzoek te doen naar de meer dan 1.000 academici die enkele maanden geleden een petitie ondertekenden tegen het harde taalgebruik van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

“Om een analyse te kunnen maken en de tegenaanval in te zetten op de marxistische, postmoderne kliek via de universiteiten de Vlaamse jeugd indoctrineert, is het belangrijk dat we die lijst eens uitpluizen. Als iedereen een naam of 10 googlet is dat meteen gedaan.” Via het online ‘trollenleger’ kon Schild & Vrienden in geen tijd dus een bestand aanleggen van de ”marxistische, postmoderne kliek”

VRT - Pano

Clickfarms en valse profielen

Ook andere tactieken worden volop gebruikt. Leden van Schild & Vrienden zijn meester in het online delen en liken van elkaars posts, wat uiteraard niet verboden is. Maar er gebeuren ook minder frisse praktijken. Zo kreeg de Vlaamse Jeugdraad in juni 2017 plots tal van negatieve recensies op Facebook, allemaal via valse Braziliaanse accounts. Vandaag blijkt dat Schild en Vrienden met succes in de Jeugdraad is geïnfiltreerd, met 4 van de in totaal 8 leden.

Van Langenhove riep zijn leden ook op om valse profielen van hem aan te maken op Twitter. “Ik kan die dan reporten en mss krijg ik dan verified logo.” Zo’n blauw vinkje geeft Twitter als een teken van aanzien aan publieke personen van een bepaald belang om duidelijk te maken dat die persoon echt is wie hij zegt dat hij is. Hoe meer iemand in de belangstelling staat, hoe hoger de kans op erkenning door Twitter als ‘eigenaar’ van dat account.

Een ander lid van de organisatie suggereerde dan weer zelf “zogezegd anti-S&V pagina’s te starten. “Dan hebben we veel meer controle over de narrative.” De redactie van Pano zegt in elk geval een valse Facebookpagina met een eigen logo, ‘Anti-S&V actie’, ontdekt te hebben.

VRT - Pano

“Fake nieuws”

Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden ontkent de Pano-ontdekkingen ten stelligste. “Dit is fake nieuws”, zegt hij tegen de VRT. “U kan die posts gewoon op internet vinden. Of zelf maken. Iemand heeft mijn profielfoto en voornaam gestolen en post zo’n uitspraken in mijn naam. Maar die zijn niet van mij. Schild & Vrienden wil enkel een positieve mentaliteitswijziging te weeg brengen bij de Vlaamse jeugd en burgers. Al die aantijgingen gaan daar niets aan veranderen.”