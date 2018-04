Overlijden Avicii: Politie gaat niet uit van kwaad opzet

De politie voert op dit moment onderzoek naar de dood van de Zweedse top-dj Avicii (28). “We weten wat er gebeurd is, maar verspreiden het niet in de media”, zegt de politie in Oman, waar Avicii gevonden werd, aan Zweedse nieuwsmedia. "We gaan niet uit van kwaad opzet."

Overheidsinstanties in Muscat, de hoofdstad van Oman, gaan niet uit van kwaad opzet en zijn dus ook niet op zoek naar mensen die bij de dood van de top-dj betrokken zouden zijn. “We hebben alle informatie, maar geven die niet aan de media.”

Het lichaam van Tim Bergling, zoals de dj echt heet, wordt normaal spoedig naar Zweden overgebracht. "Wat ons betreft, kan het lichaam overgebracht worden, want wij zijn klaar met de zaak", zegt de lokale politie.

Avicii werd gisteren dood aangetroffen in Oman, waar hij met enkele vrienden in een resort verbleef. Over zijn doodsoorzaak wordt druk gespeculeerd. Bergling kampte namelijk al geregeld met gezondheidsproblemen door overmatig alcoholgebruik.

