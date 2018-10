Opnieuw tweede plaats voor Dimitri Vegas & Like Mike in DJ Mag Top 100

Voor het derde jaar op rij staat het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike op de tweede plaats in de DJ Mag Top 100, de dj-poll die het Britse magazine DJ Mag ieder jaar organiseert. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). De Nederlander Martin Garrix komt, ook voor het derde jaar op rij, als winnaar uit de bus. "We zijn ondersteboven", reageert Dimitri Vegas in een Skype-interview aan VTM NIEUWS.

Dimitri Vegas en Like Mike zijn de artiestennamen van Dimitri en Michael Thivaios. Ze zijn van Griekse afkomst en groeiden op in Willebroek. In 2015 stonden zij nog op de eerste plaats in de DJ Mag Top 100. Na de bekendmaking van de winnaars mochten Dimitri Vegas & Like Mike aan een dj-set van een uur beginnen.

Vier sportpaleizen

"We zijn gewoonweg sprakeloos", vertelt Dimitri Vegas aan VTM NIEUWS. "Of we nu nummer 1,2,3,4 of 5 zijn, we gunnen het elkaar allemaal. Het zijn allemaal goede vrienden. Het is een populariteitswedstrijd en natuurlijk is iedereen fantastisch, maar zolang we zoals in december vier sportpaleizen uitverkopen is dat voor ons zeker even veel waard als de nummer één", klinkt het.

Publieke stemming

Voor Martin Garrix is het zijn derde overwinning op rij, nadat hij in 2014 op de vierde en in 2015 op de derde plaats was geëindigd. Hij is sinds zijn vijftiende actief als producer. Hij tekende op zestienjarige leeftijd zijn eerste platencontract en brak in 2013 internationaal door met "Animals".

Het is al de 25ste keer dat de DJ Mag Top 100 wordt bepaald. Zoals steeds gebeurde dat op basis van een publieke stemming. Elk jaar brengen meer dan een miljoen mensen uit 179 landen hun stem uit.