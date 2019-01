De rode loper van de Golden Globes was na de editie van vorig jaar opnieuw bijzonder kleurrijk. Het evenement stond toen helemaal in het teken van de #metoo-beweging met sterren die volledig in het zwart gekleed waren. Ze klaagden zo het grensoverschrijdend gedrag in de filmindustrie aan. Dit jaar waren de Globes opnieuw wat kleurrijker. Lady Gaga droeg zelfs een paarse jurk met blauw haar.