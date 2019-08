Operazanger Placido Domingo beschuldigd van seksuele intimidatie

Operalegende Placido Domingo wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat meldt het Amerikaanse persagentschap Associated Press, dat werd benaderd door verschillende vrouwen. Hij zou vrouwen onder druk hebben gezet om seks met hem te hebben en dreigde ermee hun carrière te dwarsbomen indien ze weigerden.

Acht zangeressen en een danseres verklaarden aan AP dat ze het slachtoffer werden van ongewenste intimiteiten door Domingo. De feiten gaan terug tot het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw en vonden plaats over een periode van 30 jaar. De feiten vonden onder meer plaats op locaties waar operagezelschappen gevestigd waren waarin Domingo belangrijke functies bekleedde.

Een vrouw verklaarde dat de operazanger zijn hand onder haar rok stak, drie anderen meldden dat ze hem op de mond moesten kussen. Andere vrouwen lieten weten dat ze zich ongemakkelijk voelden door de suggestieve handelingen van de zanger.

Domingo liet in een mededeling weten dat de beschuldigingen zeer verontrustend zijn en niet correct worden weergegeven. "Het is echter pijnlijk om te horen dat ik iemand ongelukkig heb gemaakt of iemand ongemakkelijk heb doen voelen, los van het feit dat het om feiten gaat van lang geleden en dat ik altijd de beste intenties heb gehad", schrijft hij, toevoegend dat hij steeds heeft gedacht dat zijn relaties en interacties door beide partijen werden goedgekeurd.

Hij verwijst ook naar het huidige klimaat dat werd aangewakkerd door de #MeToo-beweging. "Ik erken dat de regels en standaarden waaraan we ons - zeer terecht - moeten houden vandaag de dag helemaal anders zijn dan vroeger. Ik ben bevoorrecht dat ik een carrière heb gehad van meer dan 50 jaar in de opera en ga mezelf aan de hoogste standaarden houden."

De 78-jarige Placido Domingo, geboren in Spanje, heeft al meer dan 150 rollen en 4.000 personages op zijn palmares staan, en vult nog steeds volle zalen. Hij wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden, en is eveneens dirigent en directeur van de opera van Los Angeles.