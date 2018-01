Opera Vlaanderen maakt kans op 'opera-oscar'

De opera 'Infinite Now' van componist Chaya Czernowin, die vorig seizoen in een regie van Luk Perceval bij Opera Vlaanderen in wereldpremière ging, maakt kans op een "International Opera Award for Best World Premiere". De 'Oscars' van de opera worden op 9 april in het Coliseum in Londen uitgereikt, zo maakt Opera Vlaanderen bekend.

Met de nominatie zet 'Infinite Now' haar zegetocht voort. De productie werd eerder al uitgeroepen tot Wereldcreatie van het Jaar door het vaktijdschrift Opernwelt. Omwille van 'Infinite Now' werd Luk Perceval door een ander prestigieus tijdschrift, Deutsche Bühne, gelauwerd als 'Beste Regisseur van het jaar'. De opera baseert zich op het theaterstuk 'Front' van Perceval - over de Eerste Wereldoorlog - en de novelle 'Homecoming' van de Chinese auteur Can Xue. De verschrikkingen aan het IJzerfront vervlochten zich met het verhaal van een vrouw die thuiskomt in een huis dat op een afgrond balanceert.

Ook bij andere genomineerden zitten namen waarmee Opera Vlaanderen regelmatig samenwerkt. David Hermann en David Bösch zijn genomineerd in de categorie 'Beste Regisseur'. Christof Hetzer en Paul Steinberg zijn genomineerd bij de 'Scenische Ontwerpers'.