Op komst: vierde kampioenenfilm

De geruchten zijn bevestigd: er komt een nieuwe film van F.C. De Kampioenen. Het is al de vierde film over de voetbalploeg, waarbij de vertrouwde acteurs een misverstand de wereld uit helpen. Ook regisseur Jan Verheyen is al voor de vierde keer van dienst.

In de volgende langspeelfilm van F.C. De Kampioenen zullen opnieuw alle vertrouwde acteurs te zien zijn, behalve Carry Goossens. Ook Marijn Devalck, in de films Balthasar Boma, doet opnieuw mee. Hij verklaarde nochtans na de derde film, dat het mogelijk de laatste kampioenenfilm was waarin hij zou meedoen.

Het scenario voor de film wordt opnieuw geschreven door An Swartenbroekx, die de rol van Bieke Crucke op zich neemt in de reeks en in de films. De vierde film wordt in het voorjaar van 2019 opgenomen en zou rond Kerstmis 2019 in de zalen zijn.

