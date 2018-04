Op bezoek bij het Béjart Ballet Lausanne

Op 18 mei strijkt het Béjart Ballet Lausanne neer in Vorst Nationaal. VTM NIEUWS-reporter Aagje Vanthomme ging langs in het Zwitserse Lausanne om te kijken hoe het staat met de voorbereidingen. Ze sprak er ook met de enige Belgische danser in het balletgezelschap.

Het prestigieuze Béjart Ballet werd dertig jaar lang geleid door Maurice Béjart, de bekende choreograaf die in 1960 in Brussel ook het Ballet van de Twintigste Eeuw heeft opgericht. Zijn opvolger is Gil Roman, de nieuwe artistieke leider van de dansvereniging.

Op 18 mei strijkt het gezelschap neer in ons land en treedt het op in Vorst Nationaal, waar onder meer de Bolero van Ravel zal gebracht worden, maar ook een nieuwe voorstelling van Roman op het programma staat. "Ik kijk erg uit naar de manier waarop we het zullen uitvoeren", zegt hij zelf.

Enige Belg bij Béjart Ballet

Kwinten Guilliams is 27 en danst al zeven jaar bij het Béjart Ballet in Lausanne. Hij is de enige Vlaming in het gezelschap. Guilliams danst 42 uur per week op een heel hoog niveau. En dat eist zijn tol. "Het dansen vraagt heel veel van het lichaam", zegt hij. "De meeste balletdansers stoppen dan ook rond hun 35ste."