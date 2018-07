Ook vorig weekend al pepperspray op TML

Niet enkel dit weekend, maar ook vorig weekend waren er incidenten met pepperspray op het dancefestival Tomorrowland. Tomorrowland waarschuwde vorige week wel voor dievenbendes, maar dat die ook toen ook al pepperspray gebruikten, daar werd met geen woord over gerept.

Sara ging vorige week achter de man aan die twee gouden kettingen van rond haar hals rukte. "Hij liep meteen weg in het publiek en toen mijn man hem bijna vast had, heeft hij pepperspray gespoten. Bij mijn man is dat recht in het aangezicht geweest. Maar ook ik en mijn vrienden kregen heel wat pepperspray over ons heen en toen is er ook wat chaos ontstaan omdat ook andere mensen dat over zich heen gekregen hadden", zegt Sara.

Dat er dit weekend opnieuw ophef was nadat mensen pepperspray gebruikten, verbaast Sara niet. "Ik schrik daar helemaal niet van, omdat de controle ook zeer beperkt was", klinkt het. "En ook omdat ze mij wel verteld hadden dat de kans klein was dat ze die kerel opnieuw zouden aantreffen, hoewel ik een duidelijke persoonsbeschrijving had gegeven."

Bij Tomorrowland wil voorlopig niemand reageren. Er zijn ondertussen wel drie Roemenen aangehouden voor diefstal van smartphones, bankkaarten en juwelen. Of zij ook iets te maken hebben met de peppersprayaanvallen, wil niemand bevestigen.