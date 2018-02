Ook dit koppel zegt blind "ja"

In ‘Blind Getrouwd’ is nu ook het derde koppel in het huwelijksbootje gestapt. Wendy en Damiano zeiden enthousiast “ja”. De eerste indruk van mekaar was alvast positief. We kregen vanavond ook de laatste twee koppels, Tim en Esther en Toon en Frie, te zien.

Leerkracht en personal trainer Damiano gaf meteen zijn ja-woord toen hij Wendy zag. “Er is een leuke vibe, we lachen allebei en zijn allebei sociaal. Dit is een goede start. Wendy heeft een hele leuke energie, ik ben benieuwd om haar te leren kennen”, lachte hij.

Glimlach

Ook Wendy twijfelde geen seconde. “Damiano heeft een hele mooie glimlach, mooie ogen en hij is groot. Damiano is een mooie man. Ik dacht meteen: met zo iemand zie ik me wel samen zijn.” Toch doken er door de zenuwen wel wat misverstanden op. Zo denkt Wendy dat ze met een zekere ‘Ben’ gaat trouwen.

Na de verplichte fotoshoot en een groot feest met vrienden en familie, kon het kersverse koppel genieten van welverdiende rust. “Het is wel wennen dat er ineens een man in boxershort, en met geen verkeerd lichaam in mijn kamer rondloopt. Ik ga niet zeggen dat ik dat erg vind”, lachte Wendy.

Laatste koppels

Vorige week gaven al twee koppels hun ja-woord: Lieve en Aljosja en Marjolein en Mike. We maakten vanavond ook kennis met de laatste twee koppels die door de experten werden samengesteld: Esther en Tim en Frie en Toon. Die laatste zal zich de eerste ontmoeting met zijn schoonvader nog lang herinneren.

Of ook de laatste koppels in het huwelijksbootje stappen en wat ze van mekaar vinden, zie je in de volgende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ op maandag 12 februari op VTM.