Ook deze BV stapt in de boxring

Ook Astrid Coppens neemt deel aan het VTM-programma ‘Boxing Stars’. Dat maakte ze zelf bekend in een filmpje op Instagram. Met Astrid zijn nu ook alle zestien namen bekend van de gezichten die de boksring zullen inkruipen.

Acht bekende mannen en acht bekende vrouwen nemen het in ‘Boxing Stars’ tegen mekaar op in verschillende categorieën. Bij de mannen wagen Bill Barberis, Kamal Kharmach, Faroek Özgünes, Andy Peelman, Sieg De Doncker, Hans Van Alphen, Erik Goossens en Oscar Willems zich in de boksring.

Astrid Coppens, Natalia, Laura Tesoro, Eline De Munck, Marie Verhulst, Bieke Ilegems, Stéphanie De Roover en Hilde De Baerdemaeker zijn de vrouwen die op de vuist zullen gaan.

Elke bekende Vlaming wordt daarvoor intensief begeleid door een professionele bokscoach. Ze krijgen twintig uur boksles om zich voor te bereiden op hun kamp.

‘Boxing Stars’ is dit voorjaar te zien op VTM. Wie het precies tegen elkaar zal opnemen, wordt later bekendgemaakt.