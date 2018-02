Onze journalist pronkt op Rode Kruis-sticker

VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel staat op de nieuwe sticker van Rode Kruis-Vlaanderen. Hij deelt die eer met stripheld Robbedoes. Van Gompel is niet de enige die op de sticker prijkt. Voor Bekende Vlamingen en Rode Kruis-vrijwilligers zijn er gepersonaliseerde stickers.

Elk jaar brengt het Rode Kruis een sticker uit met een andere stripheld op. Dit jaar is dat Robbedoes. Uniek aan deze editie is echter dat één personage op de sticker gepersonaliseerd kan worden. De bedoeling is om met verschillende bekende Vlamingen, die het Rode Kruis een warm hart toedragen, samen te werken. Zij verschijnen dan als Rode Kruis-medewerker op de sticker. Meer info volgt in april bij de effectieve start van de stickerverkoop.

Het personalisatieverhaal loopt ook door in de Robbedoes-albums zelf. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen zich aanmelden om een gastrol te spelen in een Robbedoes-album. De beste figuren zullen dan opduiken als personage in de derde Robbedoes-special die eind oktober verschijnt.

Hulp voor lokale afdelingen

Vanaf 19 april tot en met 3 mei kan je overal in Vlaanderen opnieuw een sticker kopen voor vijf euro. De opbrengst gaat integraal naar één van 241 lokale afdelingen van het Rode Kruis.