Ontdek nu ook de app van VTM GO

Medialaan heeft de app van VTM GO gelanceerd, het gratis platform met bijna 300 verschillende programma's van de commerciële zenders VTM, Q2 en CAZ. De mediagroep stelde ook enkele nieuwe functionaliteiten voor, zoals kijken op het tv-scherm via Chromecast, dat al beschikbaar was op Androidtoestellen en nu ook via iOS kan.

Medialaan lanceerde VTM GO begin april. Het bedrijf had met Stievie en de VTM-app al een online aanbod, maar die diensten waren nog sterk rond het traditionele zendschema opgebouwd. Het bedrijf deed een naar eigen zeggen "significante investering" om in te spelen op de nieuwe manier van televisiekijken. Streamingdienst Netflix verovert immers steeds meer huiskamers en vooral jongeren kijken reeksen tegenwoordig in een ruk uit.

Vanaf vandaag kan iedereen, naast vtmgo.be, ook de VTM GO-app ontdekken. Het mediabedrijf lanceert ook enkele nieuwe functionaliteiten, zoals kijken op het tv-scherm via Chromecast, dat al beschikbaar was op Androidtoestellen en nu ook via iOS kan. Er zijn ook nieuwe reeksen: zo biedt VTM GO de internationale misdaadreeks 'The Team 2' in preview gratis aan. De Spaanse HBO-reeks 'Locked Up' van 'Walter Presents" is vanaf nu ook te bekijken via vtmgo.be en in de VTM GO-app.

De bètaversie van VTM GO is volgens Medialaan goed onthaald door Vlaanderen. Op enkele weken noteerde het platform al meer dan 550.000 views en werd er massaal gereageerd op het testen van de bèta-app. "Waar we zelf aan 10.000 testers hadden gedacht, zijn dat er 40.000 geworden", zegt Dirk Lodewyckx, COO van Medialaan-De Persgroep Publishing. "We hebben alles op alles gezet om VTM GO verder te optimaliseren."