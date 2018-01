Ontdek hier de waarheid over Guido in 'Familie'

Kijkers van het VTM-programma ‘Familie’ beleven spannende tijden. De dubbelaflevering van afgelopen vrijdag zorgde voor een omwenteling in het verhaal. Het graf van Guido Van den Bossche bleek leeg te zijn en Jan Van den Bossche (broer van) beweerde hem gezien te hebben aan zijn ziekenhuisbed. Vanavond werd de kijker opnieuw omver geblazen door een nieuwe wending. Guido is toch dood, maar gecremeerd en niet begraven.

Heel wat ‘Familie’-kijkers barstten vanavond in het zweet uit na de zoveelste onthulling in een paar dagen tijd. De midseizoensfinale van afgelopen vrijdag lokte 995.000 kijkers. In die aflevering maakte Karel Deruwe na achttien jaar zijn comeback in ‘Familie’. In 1999 werd zijn personage Guido Van den Bossche vermoord op Malta.

Bekijk hier hoe die draaidag van Deruwe eraan toeging:

Het gonsde afgelopen weken van de geruchten dat Karel Deruwe zou terugkomen naar de serie en afgelopen vrijdag bleek dat ook te kloppen. Hij verscheen namelijk aan het ziekenhuisbed van Jan Van den Bossche.

Toch dood In de aflevering van vanavond bleek echter dat Guido wel degelijk dood is. Jan had zijn broer dus enkel gezien in een droom. In de aflevering van vanavond kwam het tot een spannende confrontatie tussen begrafenisondernemer De Gendt (Dirk Vermiert) en Peter (Gunther Levi) en Amélie (Erika Van Tielen). Daarbij bekent De Gendt dat Véronique (Sandrine André) en haar ex Herwig Verleyen (Geert Willems) hem destijds een grote som geld hebben geboden om het lijk van Guido Van den Bossche (Karel Deruwe) te cremeren i.p.v. te begraven.

Met andere woorden: de verschijning van Karel Deruwe in ‘Familie’ was eenmalig. Hij vond het wel een fantastische ervaring. “Het is precies weer thuiskomen. Het weerzien met Jef De Smedt was fantastisch, precies van gisteren geleden”, klinkt het bij Deruwe.