Ontdek de liedjes uit Liefde voor Muziek

De muziek van The Dinky Toys, die tijdens het programma vertegenwoordigd worden door Coco Jr., worden door alle artiesten in een nieuw jasje gestoken.

De liedjes van Sarah Bettens en Sharon den Adel werden eerder al verspreid. Vanaf nu zijn alle liedjes te verkrijgen via Spotify. Worden deze nieuwe versies een hit? Bekijk ze hier.

Helmut Lotti brengt Love’s Embrace

Silvy brengt Declaration of Love

Jasper Steverlinck brengt My Day Will Come

Niels Destadsbader brengt Ik ben van’t stroate (Out in the streets)